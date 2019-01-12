Министр: коррупция – проблема года для здравоохранения Беларуси

Проблемой 2018 года в сфере здравоохранения Беларуси стала коррупция. Об этом заявил министр здравоохранения страны Валерий Малашко 30 января перед началом заседания коллегии ведомства.

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В отчете минздрава о работе ведомства по итогам 2018 года говорится об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений и развитию здравоохранения на среднесрочную перспективу, актуализации и утверждении карты коррупционных рисков в системе минздрава, передает БелаПАН.

Так, утвержден перечень должностей с наиболее высоким коррупционным риском и положение об урегулировании конфликта интересов между работниками и организацией здравоохранения.

В программы повышения квалификации сотрудников на 2019 год включены вопросы управления коррупционными рисками, а Белорусская медицинская академия последипломного образования запланировала семинары по вопросам антикоррупционного законодательства.

Утвержден план порядка закупок медизделий за счет республиканского бюджета на 2019 год. С 500 до 2 тыс. базовых величин вырос порог для самостоятельного проведения учреждением здравоохранения процедуры госзакупки медизделий и лекарств.

На сайте «Белмедтехники» размещен реестр типовых заявок. Изменена сама структура «Белмедтехники», усилены отделы маркетинга и безопасности. Мониторятся электронные аукционы и закупки из одного источника, проводится общественное обсуждение проектов заданий на закупку дорогих медизделий для привлечения к закупкам белорусской продукции.

Также минздрав сравнивает цены по ранее проведенным закупкам с ценами на аналогичное оборудование в России и ЕС. Кроме того, ведомство планирует обратиться к зарубежным производителям медизделий, чтобы наладить прямые поставки в Беларусь и избежать посредников. После утверждения результатов процедур закупок дорогостоящего медоборудования в МВД и КГБ проверяет информацию, препятствующую заключению договора, говорится в отчете.