В Палате представителей на рассмотрении находятся 46 вопросов

В Палате представителей Национального собрания Беларуси на рассмотрении находятся 46 вопросов, 36 из них включены в график подготовки для рассмотрения на шестой сессии, которая откроется 2 апреля. Об этом 30 января на заседании совета палаты сообщил ее председатель Владимир Андрейченко.

смотрите также Глава белорусского парламента заявил об угрозе роста политической активности 12 из этих документов готовят к рассмотрению в первом чтении, 17 — во втором, 9 — предусматривают ратификацию международных договоров, передает БелаПАН. До конца года ожидается поступление в Палату еще около 30 плановых документов. Также намечено 35 различных мероприятий по изучению правоприменительной практики. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby