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31. 01. 2019

В Минске мужчина украл из обувного магазина пару сапог и терминал

В Минске по горячим следам задержан 32-летний местный житель, причастный к совершению кражи из обувного магазина за пару минут до его закрытия. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, фигурант зашел в магазин, взял пару зимних мужских сапог и платежный терминал, после чего попытался скрыться.

Как пояснил злоумышленник, похищенное он хотел перепродать, а вырученные деньги потратить.

По данному факту проводится предварительное расследование по ч.1 ст.205 (Кража) УК. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

 

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