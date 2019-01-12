В Минске мужчина украл из обувного магазина пару сапог и терминал

В Минске по горячим следам задержан 32-летний местный житель, причастный к совершению кражи из обувного магазина за пару минут до его закрытия. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, фигурант зашел в магазин, взял пару зимних мужских сапог и платежный терминал, после чего попытался скрыться.

Как пояснил злоумышленник, похищенное он хотел перепродать, а вырученные деньги потратить. По данному факту проводится предварительное расследование по ч.1 ст.205 (Кража) УК. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby