Яндекс учредил научную премию для учёных из Беларуси

Яндекс учредил ежегодную научную премию имени Ильи Сегаловича, одного из основателей компании и создателя первой версии поисковика. Премия призвана поддержать молодых исследователей и научное сообщество в Беларуси, России и Казахстане.

Премия присуждается студентам, аспирантам и научным руководителям за достижения в области компьютерных наук: распознавании и синтезе речи, информационном поиске и анализе данных, машинном обучении, компьютерном зрении, обработке естественного языка и машинном переводе. Яндекс давно занимается этими направлениями и использует собственные технологии во многих продуктах, в том числе в Поиске, Переводчике, голосовом помощнике Алисе и беспилотных автомобилях.

«В основе наших технологий лежат разработки, которые были бы невозможны без сильной математической школы и фундаментальной науки. С помощью премии мы хотим поддержать исследователей, которые, как и мы, занимаются компьютерными науками и создают технологии будущего. Премия носит имя Ильи, который очень верил в прогресс и много делал для поддержки IT-сообщества», — говорит Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний Яндекса.

Студенты и аспиранты сами подают заявку на участие в конкурсе и номинируют научных руководителей. Лауреатов выбирает совет премии и конкурсная комиссия, в которые входят представители Яндекса и научного сообщества. Главные критерии отбора: наличие публикаций и выступлений на конференциях, а также вклад в развитие научного сообщества.

Первая церемония награждения состоится уже в апреле 2019 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до конца февраля. Студенты и аспиранты, которые станут лауреатами, получат премию в размере 350 тысяч российских рублей, поездку на международную конференцию по искусственному интеллекту, персонального ментора и приглашение на научную стажировку в отделе исследований Яндекса. Научные руководители получат вознаграждение в размере 700 тысяч российских рублей. Общий бюджет премии составит 15 миллионов российских рублей.

Яндекс давно занимается проектами в области образования и науки. В Беларуси работает филиал Школы анализа данных — двухгодичные вечерние курсы для студентов и выпускников вузов, которые хотят изучать компьютерные науки. Сейчас проходит очередной набор в Школу разработки интерфейсов, которая скоро стартует в Минске.