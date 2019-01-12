Министр обороны Украины высказался за усиление военного сотрудничества с Беларусью

Министр обороны Украины Степан Полторак Степан Полторак высказался за усиление сотрудничества с Беларусью в военной сфере, в том числе и во взаимодействии вооруженных сил двух государств. «Беларусь для нас дружеская страна, и мы всегда открыты для переговоров», - сказал он.

По его словам, первоочередные военные меры украинской армии теперь основываются на том, чтобы предупредить угрозы из России, сообщает Радио "Свобода".

«И я верю в то, что белорусский народ никогда в жизни не присоединится к агрессии России против Украины», - отметил министр.