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31. 01. 2019

Министр обороны Украины высказался за усиление военного сотрудничества с Беларусью

Источник фото: Reuters.com

Министр обороны Украины Степан Полторак Степан Полторак высказался за усиление сотрудничества с Беларусью в военной сфере, в том числе и во взаимодействии вооруженных сил двух государств. «Беларусь для нас дружеская страна, и мы всегда открыты для переговоров», - сказал он.

По его словам, первоочередные военные меры украинской армии теперь основываются на том, чтобы предупредить угрозы из России, сообщает Радио "Свобода".

«И я верю в то, что белорусский народ никогда в жизни не присоединится к агрессии России против Украины», - отметил министр.

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