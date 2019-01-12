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31. 01. 2019

В 2018 году почти у 50 тыс. белорусов выявили онкозаболевания

В 2018 году белорусские медики выявили 48 937 новых случаев рака. Всего на диспансерном учете по раку состоит более 307 тыс. человек. У мужчин чаще всего диагностировали рак предстательной железы, легкого, колоректальной зоны, желудка, почки, полости рта и глотки, у женщин - молочной железы, колоректальной зоны, тела матки, желудка, щитовидной железы и яичников.

В прошлом году скрининг рака молочной железы прошла 61 231 женщина в возрасте 50−69 лет, рака предстательной железы — 138 670 мужчин в возрасте 50−65 лет, колоректального рака – 39 950 пациентов, сообщает TUT.by.

В 2018 году в Беларуси прооперировали 10 766 пациентов, у которых выявили рак, выполнили 11 619 оперативных вмешательств и 5648 высокотехнологичных и сложных операций. Химиотерапию прошли 16 287 пациентов, лучевую терапию — 2116 пациентов.

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