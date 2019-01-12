Азербайджан хочет сотрудничать с «Великим камнем»

Посол Азербайджана в Минске Латиф Гандилов 30 января на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаилом Мясниковичем предложил проработать возможность подписания документов о сотрудничестве между крупными технопарками Азербайджана и Китайско-Белорусским индустриальным парком «Великий камень».
Он также проинформировал о планах по выпуску электробусов в Гяндже совместно с белорусскими партнерами, сообщили в Совете Республики.
На встрече стороны подтвердили намерения активно развивать всестороннее сотрудничество.
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