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31. 01. 2019

Азербайджан хочет сотрудничать с «Великим камнем»

Посол Азербайджана в Минске Латиф Гандилов 30 января на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаилом Мясниковичем предложил проработать возможность подписания документов о сотрудничестве между крупными технопарками Азербайджана и Китайско-Белорусским индустриальным парком «Великий камень».

Он также проинформировал о планах по выпуску электробусов в Гяндже совместно с белорусскими партнерами, сообщили в Совете Республики.

На встрече стороны подтвердили намерения активно развивать всестороннее сотрудничество.

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