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31. 01. 2019

В Беларуси установлены надбавки учителям за сложность и результату работы

В Беларуси с 1 января постановлением министерства образования от 22 января №10 установлены надбавки педагогическим работникам, учитывающие особенности педагогической деятельности. Документ 31 января официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно ему, надбавки в процентах от тарифной ставки первого разряда устанавливаются за защиту прав и интересов детей из неблагополучных семей, за системную организацию питания, оздоровления учащихся, за работу с одаренными и талантливыми учащимися, за участие в деятельности учебно-методических объединений. Максимальный размер надбавки может составить 142 рубля.

При выполнении педагогом нескольких видов работ надбавки могут устанавливаться по нескольким основаниям.

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