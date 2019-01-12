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31. 01. 2019

В Беларуси вступили в силу новые правила выдачи больничных

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси с 31 января вступают в силу изменения, касающиеся порядка оформления и выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, или, проще говоря, больничных.

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Как сообщал Телеграф, в связи с переходом на оформление электронного больничного введены новые формы данных документов и порядок их оформления. При этом бланки больничных, изготовленные до вступления в силу нововведений, будут действительны до полного их использования.

Уточнена информация, которую необходимо указывать при оформлении больничного, а также круг лиц, которым выдается больничный, детализированы случаи их выдачи. "Тунеядцам" будут выдавать справку о временной нетрудоспособности.

Больничные будут выдавать и тем, кто ухаживает за инвалидом I группы в случае стационарного лечения того, кто фактически ухаживает за ним.

Определен порядок выдачи больничного по уходу за больным ребенком до 3 лет, за ребенком-инвалидом до 18 лет, если мать или лицо, фактически ухаживающее за ним, одновременно работает на условиях неполного рабочего времени, на дому или обучается. В этом случае больничный выдается только матери или лицу, фактически ухаживающему за таким ребенком, но предусмотрена возможность выдачи больничного и иному лицу.

Определена возможность продления больничного лицу, ухаживающему за больным ребенком до 14 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет) при оказании им медпомощи в стационарных условиях, на один день для проезда домой в связи с удаленностью организации здравоохранения и невозможностью в день выписки доехать домой.

Что касается ухода за ребенком-инвалидом при его санаторно-курортном, то будет определяться необходимость ухода за ребенком-инвалидом до 10 лет, а также за ребенком-инвалидом старше 10 лет с третьей или четвертой степенью утраты здоровья.

При решении вопроса о выдаче больничного по уходу за ребенком до 3 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет) при болезне матери не будет нужно подтверждение посещения ребенком детсада.

При проведении экспертизы временной нетрудоспособности в медицинских документах должна содержаться информация о дате, времени обращения за медпомощью, данных медицинского осмотра, результатах исследований.

Определен порядок выдачи документов, удостоверяющих необходимость ухода за больным ребенком в амбулаторных условиях, который в период нуждаемости в уходе достиг 14-и лет.

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