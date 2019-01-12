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31. 01. 2019

В Витебске мошенники вынуждают граждан ставить газовые извещатели

Источник фото: Telegraf.by

В Витебске мошенники под видом газовщиков приходят в квартиры и под угрозой крупного штрафа устанавливают горожанам газовые извещатели по завышенным ценам. Об этом сообщили в «Витебскоблгазе». За установку берут от 100 до 200 рублей со скидкой, заявляя, что обычно услуга обходится в 200-400 рублей.

Между тем ориентировочная стоимость сигнализатора, в зависимости от модели и комплектации, составляет всего 40 рублей.

При этом его установка носит не обязательный, а рекомендательный характер.

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