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31. 01. 2019

Лукашенко и Путин договорились о новой встрече

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 января провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили состояние двухстороннего сотрудничества, взаимодействие в различных сферах, развитие торгово-экономических отношений.

Президенты также договорились в ближайшее время провести встречу, чтобы обсудить реализацию договоренностей в конце 2018 года, сообщили в Администрации главы белорусского годсураства. 

Кроме того, речь шла о придании наибольшей эффективности сформированной двусторонней группы.

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