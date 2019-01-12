Лукашенко и Путин договорились о новой встрече

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 января провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили состояние двухстороннего сотрудничества, взаимодействие в различных сферах, развитие торгово-экономических отношений.
Президенты также договорились в ближайшее время провести встречу, чтобы обсудить реализацию договоренностей в конце 2018 года, сообщили в Администрации главы белорусского годсураства.
Кроме того, речь шла о придании наибольшей эффективности сформированной двусторонней группы.
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