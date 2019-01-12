Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 февраля снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза. Об этом говорится в постановлении Совета министров от 30 января № 62.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снизится с 89 до 80,7 доллара за тонну, на прямогонный бензин – с 48,9 до 44,3 доллара.

Пошлина на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизтопливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла составит 24,2 за тонну (была 26,7).