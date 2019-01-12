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31. 01. 2019

Малашко возглавит противодействие коррупции в минздраве

Министр здравоохранения Валерий Малашко лично возглавит комиссию по противодействию коррупции в минздраве. Об этом он заявил 30 января на итоговой коллегии ведомства. По его словам, перед министерством стояить задача кардинальным образом исправить ситуацию в отрасли, искоренить коррупционные явления и то, что создает для них основу.

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Антикоррупционная работа поставлена во главу угла в минздраве, органах управления и в каждом учреждении здравоохранения, рассказал министр, сообщили в министерстве.

Для незамедлительного принятия управленческих решений работу комиссии по противодействию коррупции возглавлять будет лично министр.

 

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