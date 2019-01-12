В Беларуси утверждена новая книга учета доходов и расходов

В Беларуси совместным постановлением министерств по налогам и сборам, финансов, труда и соцзащиты, а также Национального статистического комитета, которое официально опубликовано 31 января, установлена новая форма книги учета доходов и расходов для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Также определен порядок ее заполнения. Так, хозяйственные операции должны отражаться в хронологической последовательности на основе первичных учетных документов, подтверждающих факт совершения операции. Показатели в рублях отражаются к книге с точностью два знака после запятой.

Книгу можно вести на бумажных носителях или в электронном виде. Во втором случае по окончании отчетного периода ее необходимо распечатать.

В форму книги при необходимости могут вводиться дополнительные графы, строки.