Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2019, четверг, 15:58
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
31. 01. 2019

В Костюковичском районе угнали лошадь, чтобы продать в России

Источник фото: Следственный комитет

В Костюковичском районе 19 января из сарая на территории фермы была похищена лошадь. Подозреваемый был оперативно задержан. Как сообщили в Следственном комитете, 56-летний пьяный местный житель уехал на лошади из сарая верхом. Оказалось, что животное он хотел продать в России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

C начала 2019 года в Беларуси было возбуждено уже четыре уголовных дела о хищении животных.

Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В древнем Египте не вели записей о военных поражениях. Поэтому понять, что Египет проигрывал войну, можно по тому, что победы происходили все ближе и ближе к их столице.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.