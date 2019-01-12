В Костюковичском районе угнали лошадь, чтобы продать в России

В Костюковичском районе 19 января из сарая на территории фермы была похищена лошадь. Подозреваемый был оперативно задержан. Как сообщили в Следственном комитете, 56-летний пьяный местный житель уехал на лошади из сарая верхом. Оказалось, что животное он хотел продать в России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

C начала 2019 года в Беларуси было возбуждено уже четыре уголовных дела о хищении животных.