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31. 01. 2019

В Беларусь пытались ввезти четыре грузовика с перебитыми номерами

Источник фото: ГТК

В январе оперативники Гродненской региональной таможни пресекли незаконный ввоз в Беларусь четырех грузовых автомобилей с видоизмененными VIN-номерами. Автомобили пытались ввезти граждане России для их легализации и дальнейшего использования.

Так, в пункте пропуска «Котловка» приостановлено движение двух грузовых автомобилей Iveco и Volvo, а через «Каменный Лог» с видоизмененным номером следовали седельный тягач MAN и полуприцеп Schmitz. Грузовики, следовавшие из Литвы, принадлежат российским перевозчикам, сообщили Телеграфу в Государственном таможенном комитете Беларуси. 

Маркировка на номера была нанесена на отполированную поверхность номерной площадки, с которой первичный номер предварительно уничтожен. Оригинальные автомобили, которым принадлежат свидетельства о российской регистрации и регистрационные номера, были повреждены в ДТП и не подлежали восстановлению.

Незаконно перемещаемые авто общей стоимостью более 100 тыс. рублей изъяты. По выявленным фактам таможней начаты административные процессы по ч.2 ст. 14.1 КоАП.

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