За взятку задержаны гендиректор «Витебскмясомолпрома», депутат и его сын

В Витебске на территории ОАО «Витебскмясомолпром» с участием ОМОНа задержан глава предприятия Валерий Касперович, его бывший заместитель и одновременно депутат Витебского облсовета Виктор Славецкий и руководитель частной компании «Витебскторг», сын предыдущего Михаил Славецкий.

Как сообщает TUT.by со ссылкой на свои источники, поводом для задержания стала взятка в размере около 150 тыс. рублей.

Как отмечают в УВД Витебского облисполкома, действия должностных лиц ОАО «Витебскмясомолпром» позволяли не только получать зарплату и премии, в разы, превышающие средние в отрасли в стране, но и получать взятки от представителей коммерческих организаций-партнеров. Для этого они с субъектами частной формы собственности создавали цепочки необоснованного посредничества при закупке товаров для перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий. Затем товары поставлялись по завышенной стоимости, что существенно отражалось на себестоимости и цене продукции.

Все трое задержаны. Возбуждено уголовное дело за получение взятки по ч. 3 ст. 430 УК. На денежные средства и имущество задержанных наложен арест.