В России уточнили число погибших при взрыве в Магнитогорске

В результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, по имеющимся данным, погибли четыре человека. Такие уточненные данные сообщили в МЧС России, сообщает Интерфакс в понедельник, 31 декабря.

"Всего обнаружено четыре погибших", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что спасатели видят "тела еще троих погибших", но пока не могут их извлечь. Он не уточнил, что эти люди были в числе четырех обнаруженных ранее жертв обрушения.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164. Изначально сообщалось о двух погибших и трех пострадавших.

По предваритльным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

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Источник: korrespondent.net