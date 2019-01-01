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01. 01. 2019

Пассажир угрожал взорвать бомбу в аэропорту Амстердама

Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.

Возобновлена нормальная работа аэропорта.

Перед этим пресс-служба аэропорта Схипхол сообщила об эвакуации зала для вылетов после того, как один из пассажиров угрожал взорвать бомбу.

На то, чтобы задержать подозреваемого и возобновить работу терминала, ушло около 30 минут. В сообщениях не указывается, была ли действительно у задержанного бомба.

Напомним, вечером 29 декабря аэропорт в Ганновере приостановил прием и отправление рейсов после того, как неизвестный на автомобиле протаранил заграждение и попал на территорию аэропорта.

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Источник: korrespondent.net

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