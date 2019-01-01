Лента RSS
Подписаться на ленту
01 января 2019, вторник, 04:35
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
01. 01. 2019

Во Франции посетители застряли на сломавшемся аттракционе

Во французском городе Ренн в новогоднюю ночь восемь человек оказались заблокированными на неисправном аттракционе на высоте 60 метров, сообщает радиостанция France Info.
 
Аттракцион Bomber Max, состоящий из двух вращающихся гондол вышел из строя около 21.30. Спасательная операция началась через полтора часа, когда прибывшие пожарные развернули лестницу высотой 30 метров.
 
Предполагалось, что заблокированные посетители, среди которых несколько детей, самостоятельно преодолеют более 20 метров, спустившись по "плечу" аттракциона на платформу лестницы. Однако маневр оказался невыполнимым, и спасатели приняли решение эвакуировать участников инцидента на вертолете.
 

L'opération vient de débuter. L'échelle des pompiers fait environ 30 mètres, les occupants de la nacelle vont donc devoir descendre un peu plus de 20 mètres en rappel assuré par les pompiers du GRIMP pic.twitter.com/1LQZT4rowa

— FB Armorique (@bleuarmorique) December 31, 2018
 
Как сообщалось, в Тернополе в канун Нового года центральная часть города осталась без света.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Руководство собирает подчинённых.
- У нас две новости: хорошая и плохая. С какой начать?
- Давайте с хорошей.
- Мы завтра не работаем.
- А какая плохая?
- А вы работаете.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Будете ли вы смотреть новогоднее обращение президента?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.