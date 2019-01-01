Мужчина с ножом напал на людей в метро Манчестера - СМИ

В результате нападения неизвестного на станции метро в британском городе Манчестер три человека получили ножевые ранения, сообщает газета The Sun.

По ее данным, инцидент произошел на станции Манчестер Виктория на севере города. Среди пострадавших - сотрудник правоохранительных органов.

Отмечается, что полиция уже задержала нападавшего. Станция в данный момент закрыта. Ведется расследование произошедшего.

Как сообщалось, накануне полиция Лондона задержала 39 человек по подозрению в покушении на убийство. Аресты произошли после того, как на вечеринке был обнаружен мужчина с ножевым ранением.

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Источник: korrespondent.net