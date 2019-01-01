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01. 01. 2019

Под завалами в Магнитогорске нашли погибшего

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске выросло до пяти человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России во вторник, 1 января.

"По состоянию на 04:00 мск в Магнитогорске обнаружено и извлечено из-под завалов пять погибших", - сказал представитель МЧС.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. По последним данным, в результате обрушения подъезда погибли пять человек, еще пятеро госпитализированы. Неизвестно местонахождение более чем 30 человек.

По предваритльным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

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Источник: korrespondent.net

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