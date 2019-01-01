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01. 01. 2019

Глава Пентагона написал прощальное письмо военным

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в последний день пребывания в должности обратился к американским войскам, сообщает Укринформ.
 
 
"1 февраля 1865 президент Линкольн послал генералу Улиссу Гранту телеграмму с одним предложением. В нем говорилось:"Пусть никакие события не меняют, не препятствуют и не задерживают ваши военные действия или планы", - написал глава Пентагона в прощальном письме после того, как был вынужден подать в отставку из-за неожиданного решения президента Дональда Трампа свернуть военную миссию США в Сирии.
 
В то же время, Мэттис выразил уверенность, что Пентагон остается в лучших руках.
 
"Я уверен, что каждый из вас и в дальнейшем будет преданным нашей миссии - поддерживать и защищать Конституцию, защищая наш образ жизни", - отметил он.
 
Как подчеркнул Мэттис, во время его руководства, министерство обороны США показало, что находится в лучшей форме в самые сложные времена. "Поэтому сохраняйте веру в нашу страну и держите вместе с нашими союзниками и против наших врагов", - призвал глава Пентагона.

Напомним, 21 декабря стало известно, что министр обороны США уходит в отставку. По словам Джеймс Мэттиса, причиной его решения стали разногласия с Трампом по ключевым вопросам обороны.

Сначала предполагалось, что глава Пентагона уволится в конце февраля 2019 года, однако президент решил ускорить процесс ухода Мэттиса, заявив, что тот покинет свой пост уже 1 января. Исполнять его обязанности будет первый замминистра обороны США Патрик Шанахан.

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Источник: korrespondent.net

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