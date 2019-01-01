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01. 01. 2019

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Токио

В Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего ранения получили восемь человек. При задержании водитель заявил полиции, что "совершил теракт", сообщает во вторник, 1 января, телеканал NHK.

 
"Я сделал это ради возмездия за смертную казнь. Я не буду оправдываться", - сказал он.

Мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако практически сразу был задержан полицией. 

Инцидент произошел в первые минуты после наступления Нового года на узкой торговой улице Такэсита, расположенной рядом с железнодорожной станцией. В результате наезда машины пострадали по меньшей мере восемь человек. Шесть из них получили серьезные травмы, один находится без сознания. Судя по кадрам, которые продемонстрировал телеканал, машина после столкновения сильно повреждена, у нее разбито лобовое стекло и помята передняя часть. Автомобиль, на котором был осуществлен наезд, принадлежит прокатной конторе и зарегистрирован в городе Осака.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Японии повесили двух преступников. За 2018 год в Японии казнили уже 15 человек, еще более ста ожидают приведения высшей меры наказания в исполнение.

Напомним, в сентябре в Китае внедорожник въехал в толпу людей, погибли три человека, еще 43 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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