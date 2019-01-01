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01. 01. 2019

В Тихом океане горит грузовое судно

Во вторник, 1 января, на судне для перевозки автомобилей, которое следовало из Японии на Гавайские острова произошел пожар. Об этом сообщает Hawaii News Now со ссылкой на береговую охрану США.

Отмечается, что на данный момент команда готовится покинуть борт. Четверо моряков уже перешли на спасательный плот, остальные продолжают бороться с огнем.

Судно Sincerity Ace под флагом Панамы находится в Тихом океане в двух тысячах милях (более 3,5 тысячи километров) от гавайского острова Оаху.

Экипаж почти 200-метрового судна состоит из 21 матроса.

На помощь Sincerity Ace направился самолет американской береговой охраны HC-130 Hercules, а также оказавшиеся в районе бедствия коммерческие суда.

Напомним, несколькими днями ранее на танкере у берегов Кипра произошел взрыв, пострадали двое моряков.

Также сообщалось о пожаре и взрыве на мальтийском танкере Athlos возле побережья Кипра.

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Источник: korrespondent.net

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