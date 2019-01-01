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01. 01. 2019

Ким Чен Ын пригрозил США "пойти другим путем"

Глава КНДР Ким Чен Ын во время новогоднего обращения к нации во вторник 1 января, заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом "в любое время". Однако, он также ожидает ответных шагов от президента США, сообщает Yonhap.

"Я в любое время готов снова сесть за стол переговоров с президентом США, прилагать усилия для достижения результатов, которые бы приветствовало международное сообщество", - сказал Ким Чен Ын.

В то же время, Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет вынуждена "неизбежно искать альтернативный курс, если США неправильно истолкуют терпение, которое оказывает народная республика" в ожидании шагов своих партнеров по переговорам по снятию международных санкций.

"Если США не будут выполнять свои обещания и, испытывая наше терпение, станут выдвигать односторонние требования и давить на нас санкциями, у нас не будет другого выбора, кроме как пойти другим путем", - сказал он.

Также лидер Северной Кореи еще раз подтвердил намерение КНДР выполнить обещание о полной денуклеаризации страны.

Ранее Дональд Трамп, предположил, что встреча с Ким Чен Ыном пройдет в начале 2019 года.

Как соссекретарь США Майк Помпео несколько раз предлагал властям КНДР разные варианты по денуклеаризации, в том числе передать от 60 до 70% своих ядерных боеголовок США или третьей стороне. Северная Корея каждый раз инициативы отвергала.

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Источник: korrespondent.net

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