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01. 01. 2019

Военные США извинились за шутку о бомбе в центре Нью-Йорка

Командование вооруженных сил США во вторник, 1 января, извинилось за неудачную шутку в Twitter, в которой пообещало "уронить что-нибудь побольше", чем традиционный новогодний шар на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Накануне Нового года на площади Таймс-сквер проходит традиционная церемония опускания праздничного шара. Военные оставили в Twitter сообщение, в котором написали, что "если будет необходимо, мы готовы уронить что-нибудь намного, намного крупнее". Сообщение сопровождалось видеозаписью скидывающих бомбы самолетов В-2.

Шутка вызвала множество критических комментариев пользователей соцсетей. Спустя некоторое время сообщение было удалено из сервиса микроблогов.

 

"Наш предыдущий новогодний твит был дурного вкуса и не отражал наши ценности. Мы приносим извинения. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников", - говорится в новом сообщении в Twitter.

Напомним, накануне глава Пентагона написал прощальное письмо военным.

Ранее сообщалось, что в РФ разбираются, куда уходят военные США в Сирии. 

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Источник: korrespondent.net

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