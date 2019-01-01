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01. 01. 2019

Взрыв в Магнитогорске: число жертв увеличилось

В российском Магнитогорске спасатели извлекли тело восьмого погибшего в результате взрыва в жилом доме. Об этом во вторник, 1 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

"Нашли тело восьмого погибшего, извлекли из-под завалов. Это взрослый человек", - сказали в пресс-службе.

Однако, в ведомстве отметили, что по-прежнему остается неизвестной судьба 36 человек, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах.

Также сообщается, что детей среди обнаруженных на данный момент погибших, нет.

С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 13 человек, из них восемь человек погибли (детей нет), пятеро – спасены (в том числе один ребенок).

В настоящее время спасатели демонтируют стену подъезда из-за угрозы ее обрушения.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. 

По предварительным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

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Источник: korrespondent.net

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