В Магнитогорске приостановили спасательную операцию из-за угрозы обвала

В Магнитогорске приостановили поиски погибших при обрушении подъезда из-за угрозы дальнейшего обрушения поврежденных конструкций. Об этом во вторник, 1 января, сообщает пресс-служба управления министерства чрезвычайных ситуаций РФ в Челябинской области.

"Правительственной комиссией в ходе детального анализа состояния здания по его визуальному осмотру и по данным специальных приборов принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены седьмого подъезда", – сказано в сообщении.

Как заявил глава МЧС России Евгений Зиничев, появилась реальная угроза обрушения части здания.

"Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным", – сказал он.

Разбирать стену начнут с верхних этажей, постепенно опускаясь вниз. Спасателей будут поднимать туда на кране. МЧС РФ также расширило территорию оцепления вокруг дома на 40 метров.

"По предварительной оценке, данная работа может занять почти сутки. Только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция", – добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли тело восьмого погибшего в результате взрыва в жилом доме.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома.

По предварительным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

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Источник: korrespondent.net