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01. 01. 2019

Из-под завалов в Магнитогорске достали живого младенца

Во вторник, 1 декабря, спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, десятимесячного ребенка. Медики оценивают его состояние как тяжелое, сообщает ТАСС.

"Десятимесячный ребенок [извлечен из-под завалов]. На реанимобиле едет в больницу", - сказал представитель штаба. "Состояние тяжелое", - проинформировали в скорой помощи.

В официальном Telegram-канале губернатора Бориса Дубровского уточнили, что для малыша "готовится реанимация". Как пояснили в пресс-службе губернатора области, ребенку помогла выжить при обрушении детская кроватка и теплая одежда.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли тело восьмого погибшего в результате взрыва в жилом доме.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. 

По предварительным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

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Источник: korrespondent.net

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