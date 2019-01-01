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01. 01. 2019

Наехавший на людей в Токио объяснил свой поступок

Полиция Токио начали расследование в связи с наездом автомобиля на толпу пешеходов, сообщает CNN.

По подозрению в покушении на убийство задержан  21-летний Кадзухиро Кусакабэ. Подозреваемый заявил, что направил машину на людей на узкой улице в знак протеста против смертной казни и не собирается оправдываться за свои действия.

Полицейские обнаружили в машине подозреваемого большое количество керосина. Следы горючей жидкости также были обнаружены на одежде Кусакабэ. Подозреваемый сообщил полиции, что действовал в качестве возмездия за казнь членов секты "Аум Синрике".

Напомним, инцидент произошел в ночь на 1 января. В результате наезда пострадали восемь человек. Один из них, студент университета, находится в критическом состоянии.

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Источник: korrespondent.net

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