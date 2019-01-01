Жертвами оползней на Филиппинах стали 75 человек

Число жертв тропической депрессии (циклон, не достигший силы урагана) Усман на Филиппинах возросло до 75. Об этом сообщил 1 января Национальный совет по уменьшению последствий катастроф. Кроме того, 16 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее было известно о 61 погибшем.

Известно, что 12 человек госпитализированы с различными травмами. Стихия снесла 41 здание и повредила еще 28. Около 100 районов затоплены, размыто более 40 дорог.

Наибольший ущерб нанесен региону Бикол.

Напомним, Усман бушует на Филиппинах с 29 декабря, он вызвал многочисленные оползни.

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Источник: korrespondent.net