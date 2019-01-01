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01. 01. 2019

Нападение в метро Манчестера признали терактом

Полиция признала террористический характер нападения на остановке скоростного трамвая у вокзала Виктория в Манчестере. Об этом говорится в заявлении руководителя городской полиции Иэна Хопкинса в Twitter ведомства во вторник, 1 января.

Расследование ведет контртеррористическое подразделение. Силовики провели рейд в районе Читэм Хилл, где, вероятно, в последнее время проживал нападавший.

Мужчина, задержанный на месте преступления, арестован, добавил Хопкинс. О личности нападавшего полиция сведений не предоставила.

Наехавший на людей в Токио объяснил свой поступок

Напомним, инцидент произошел вечером 31 декабря. Мужчина нанес ножевые ранения двум людям, стоявшим на трамвайной остановке. Во время задержания также был ранен сотрудник транспортной полиции.

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Источник: korrespondent.net

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