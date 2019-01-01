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01. 01. 2019

В Германии авто врезалось в толпу: четверо пострадавших

В немецком городе Ботроп водитель на автомобиле намеренно въехал в толпу - четыре человека получили ранения. Как сообщает Reuters во вторник, 1 января, водитель, который скрылся с места происшествия, выкрикивал расистские высказывания, когда его впоследствии задержали.

Действия водителя расценивают как проявление национальной нетерпимости.

"Следователи подозревают, что это умышленное нападение может быть связано с ксенофобскими взглядами водителя. Также следователи имеют предварительную информацию о психических расстройствах у водителя", - рассказали в местной полиции.

Пресс-служба полиции отмечает, что среди пострадавших есть граждане Сирии и Афганистана. Сейчас один из пострадавших находится в больнице.

До этого водитель пытался сбить другого пешехода, но ему удалось бежать. Водитель также намеревался сбить людей на автобусной остановке, когда убегал после атаки на площади.

Ранее в Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего ранения получили восемь человек.

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Источник: korrespondent.net

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