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01. 01. 2019

В Таиланде мужчина расстрелял свою семью после вечеринки

В Таиланде мужчина застрелил шестерых членов своей семьи, среди которых было двое малолетних детей, и покончил с собой после новогодней вечеринки. Как сообщает Reuters во вторник, 1 января, 41-летний Сучип Сорнсунг вернулся после новогодней вечеринки домой и поссорился с семьей, после чего начал стрелять. Среди жертв мужчины были его собственные дочери 6 и 9 лет.

"Он ушел с друзьями на вечеринку, а потом вернулся домой, повидаться с родственниками жены, и они начали ссориться, после чего он взял оружие, чтобы застрелить их. Согласно показаниям свидетелей, мужчина не был пьян, и мы подозреваем, что гнев проснулся из-за старых проблем с семьей его жены", - рассказали в местной полиции.

Инцидент произошел в северной провинции Чумпхон.

В Виннице задержан подозреваемый в убийстве четырех человек

Ранее в полицию поступило сообщение, что в квартире в Виннице обнаружены мертвыми две женщины и мальчик. 3-летнюю девочку с телесными повреждениями в области головы госпитализировали в реанимацию, но она скончалась. Все жертвы получили тяжелые травмы головы.

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Источник: korrespondent.net

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