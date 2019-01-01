Израиль официально покинул ЮНЕСКО 1 января в полночь по киевскому времени. Об этом со ссылкой на израильского посла в ООН Дани Данона сообщает The Times of Israel.

По словам дипломата, ЮНЕСКО "постоянно переписывает историю". Данон считает, что организацией "манипулируют враги Израиля", что проявляется в постоянном осуждении единственного еврейского государства.

Претензии Израиля основаны, в частности, на признании Палестины полноправным членом ЮНЕСКО в 2011 году.

Напомним, одновременно с Израилем ЮНЕСКО официально покинули и США. Теперь в состав организации входит 193 государства.

США и Израиль приостановили выплату ежегодных взносов в ЮНЕСКО в 2011 году, в 2013 году обе страны потеряли право голоса в организации, но сохранили все остальные права.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна приняла решение выйти из состава ЮНЕСКО вслед за США.

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Источник: korrespondent.net