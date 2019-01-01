В Афганистане боевики убили 21 полицейского

На севере Афганистана террористы организации Талибан совершили одновременно три нападения на позиции правоохранителей, что привело к гибели 21 полицейского. Об этом сообщает The Washington Post.
Официальные лица Афганистана рассказали, что бои продолжались несколько часов. Нападение было сосредоточено в районе нефтяных скважин и транспортных средств около провинции Сар-Пол. Такими действиями "Талибан" пытается продемонстрировать свою власть и подорвать контроль правительства в мирных переговорах.
Пресс-секретарь губернатора провинции Забихулла Амани заявил, что боевики использовали для нападения огнестрельное оружие и гранатометы.
"Районы остается под контролем правительства, хоть и находятся под обстрелом талибов", - подчеркнул Амани.
Также он рассказал, что правительственным силам пришлось использовать артиллерийские установки для отражения атаки, несмотря на то, что в тех районах находилось мирное население. Он добавил, что жертв среди мирного населения нет.
Ранее в результате взрыва заминированного авто, которое намеревалось протаранить конвой сил безопасности в западном пригороде афганской столицы Кабула, погибли 12 человек.
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Источник: korrespondent.net
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