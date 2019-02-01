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02. 01. 2019

Наезд на людей в Германии: рассматривает версию теракта


Правоохранительные Германии считают терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене, сообщает Tagesspiegel.
 
В настоящее время федеральная прокуратура ведет проверку, устанавливая, должны ли они расследовать это дело. Власти не исключают теракт в качестве мотива нападения.
 
Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Реул заявил, что задержанный по подозрению в нападении уже во время допроса высказал ксенофобские настроения. "У этого человека было явное намерение убивать иностранцев", – подчеркнул министр.
 
Напомним, 1 января злоумышленник несколько раз попытался на автомобиле наехать на прохожих в разных местах – сначала в Боттропе, затем в Эссене. В Боттропе мужчина наехал на группу мигрантов из Сирии и Афганистана, пострадали четыре человека.

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Токио
 
После этого наезда он отправился в Эссен, где направил автомобиль на людей, стоявших на автобусной остановке. Никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net

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