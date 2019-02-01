Наезд на людей в Германии: рассматривает версию теракта



Правоохранительные Германии считают терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене, сообщает Tagesspiegel.



В настоящее время федеральная прокуратура ведет проверку, устанавливая, должны ли они расследовать это дело. Власти не исключают теракт в качестве мотива нападения.



Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Реул заявил, что задержанный по подозрению в нападении уже во время допроса высказал ксенофобские настроения. "У этого человека было явное намерение убивать иностранцев", – подчеркнул министр.



Напомним, 1 января злоумышленник несколько раз попытался на автомобиле наехать на прохожих в разных местах – сначала в Боттропе, затем в Эссене. В Боттропе мужчина наехал на группу мигрантов из Сирии и Афганистана, пострадали четыре человека.



Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Токио



После этого наезда он отправился в Эссен, где направил автомобиль на людей, стоявших на автобусной остановке. Никто не пострадал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net