В Магнитогорске сгорела маршрутка: есть жертвы

Три человека погибли в результате возгорания маршрутки в российском Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области во вторник, 1 января.
"Погибло три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона", –говорится в сообщении. На месте продолжают работать сотрудники ФСБ и оперативно-следственная группа.
Причиной инцидента предварительно стала неисправность газового оборудования Газели. В автомобиле всего находились три человека, детей среди них не было.
По словам очевидцев, пожар сопровождался громкими хлопками. В Сети появились видео с места происшествия.
Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. По последним данным, погибли девять человек. Взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа.
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Источник: korrespondent.net
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