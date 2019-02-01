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02. 01. 2019

В Сомали объявили спецпредставителя ООН персоной нон грата


Власти Сомали приняли решение объявить главу миссии ООН в стране Николаса Хейсома персоной нон грата, сообщает местное издание Garowe Online со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

"Мы уведомляем Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что посол организации в Сомали объявлен персоной нон грата, он не может продолжить работу в стране", – говорится в заявлении ведомства.

Ранее спецпредставитель ООН потребовал от правительства Сомали объяснить причины гибели гражданских во время протестов в сентябре 2018 года.

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Напомним, в ноябре 2018 года в результате нескольких взрывов возле отеля в столице Сомали Могадишо погибли 30 человек. Ответственность за эти теракты взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб.

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Источник: korrespondent.net

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