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02. 01. 2019

В результате оползней в Индонезии погибли 15 человек

В Индонезии во вторник, 1 января, произошла серия оползней – в результате погибли 15 человек. Еще по меньшей мере, 20 человек считаются пропавшими без вести, сообщает Reuters.

Стихийное бедствие произошло в Сукабуми, провинция Западная Ява. Под землей оказались более 30 домов.

"Рыхлая земля представляет опасность для спасательных команд, которые работают на месте", - сообщил представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.

Пока поисково-спасательная операция была приостановлена из-за разжиженного в результате дождя грунта.

Напомним, 22 декабря на Индонезию обрушилось мощное цунами. Предполагается, что его спровоцировал подводный оползень, причиной которого стала активность вулкана Анак-Кракатау в сочетании с высокой приливной волной из-за полной Луны. По последним данным, жертвами цунами стал 431 человек, более 7,2 тысяч пострадали.

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Источник: korrespondent.net

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