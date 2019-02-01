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02. 01. 2019

В Италии от падения с балкона погибла 12-летняя украинка

В Италии 12-летняя студентка из Украины выпала с балкона на втором этаже дома, в результате чего погибла. Трагедия произошла в городе Вогера, сообщило La Provincia Pavese.

Указано, что девочка упала с высоты семь метров и получила тяжелую травму головы. Сообщается, что, несмотря на попытки врачей реанимировать ребенка, девочка в результате полученных травм скончалась.

Как выяснило позже следствие, на момент инцидента девочка находилась дома одна. Сейчас рассматривается две версии: несчастный случай и самоубийство.

По данным полиции, ключи от дома были найдены рядом с телом погибшей.

Ранее в Киеве молодой мужчина закончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна жилого дома на девятом этаже. От полученных травм он скончался на месте.

Также сообщалось, что в Подольском районе столицы погиб мужчина, выпрыгнув с балкона 19-этажного дома.

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Источник: korrespondent.net

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