В Магнитогорске из-под завалов достали еще одно тело

Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российское МЧС вечером в среду, 2 января.

"Извлечено тело 22-го погибшего", - сказали в ведомстве.

О судьбе еще двух десятков жильцов по-прежнему неизвестно.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома.

По предварительным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

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Источник: korrespondent.net