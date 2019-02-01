Netflix удалил эпизод шоу по требованию Эр-Рияда

Американская развлекательная онлайн-компания Netflix удалила эпизод комедийного шоу "Патриотический акт с Хасаном Минхаджем" (Patriot Act with Hasan Minhaj) со своего потокового сервиса, предназначенного для просмотра в Саудовской Аравии, после жалобы властей в Эр-Рияде. Эту информацию корпорация подтвердила изданию Financial Times.

В выпуске сатирического шоу Саудовская Аравия подверглась критике в связи с убийством журналиста The Washinton Post Джамаля Хашукджи в саудовском генконсульстве в Турции. Телеведущий Хасан Минхадж, в частности, заявил: "Пришла пора пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Я говорю это как мусульманин и как американец".

Комиссия королевства по коммуникациям и информационным технологиям заявила, что это видео нарушает саудовский закон о борьбе с киберпреступностью, и потребовала удалить его.

В Netflix сочли требование Эр-Рияда обоснованными: "Мы решительно поддерживаем свободу творчества и удалили этот эпизод (для просмотра) лишь на территории Саудовской Аравии, после того как получили обоснованный юридически запрос (и поступили) в соответствии с местным законодательством".

Напомним, спецслужбы США пришли к выводу, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман мог отдать приказ об убийстве Хашукджи.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net