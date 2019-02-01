У берегов Нидерландов с грузового судна MSC Zoe в Северное море упали около 270 контейнеров, включая контейнеры с опасными химическими веществами. Об этом в среду, 2 января, сообщает RTV Noord.

Указано, что инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января у немецкого острова Боркум. Контейнеровоз попал в шторм, который и стал причиной падения части груза в воду. Сейчас большинство оказавшихся в воде контейнеров плавает в море, но как минимум 21 контейнер вынесло на побережье прилегающих островов, а их содержание разбросало по пляжам, где намокшие товары собирают местные жители.

Glimmen had de PostcodeKanjer. Terschelling heeft 30 zeecontainers aan juttersavontuur. Honderden jeeps op het strand. Waanzin. pic.twitter.com/eo63YPdL5j — Ritzo ten Cate (@ritzotencate) 2 січня 2019 р.

Как сообщается, по меньшей мере, в трех попавших в воду контейнерах находятся органические перекиси - химикаты, которые вызывают раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками. Чтобы избежать отравлений береговая охрана Нидерландов призвала местных жителей не раскрывать уцелевшие контейнеры и не прикасаться к их содержанию, а также информировать экстренные службы о найденных на берегу контейнерах.

Cмотрите фотогалерею: У берегов Нидерландов шторм смыл с судна контейнеры с химикатами

По предварительным оценкам, на ликвидацию последствий этого инцидента уйдет несколько дней.

Известно, что контейнеровоз MSC Zoe является одним из крупнейших в мире судов этого класса. Он способен принять на борт более 19 тысяч стандартных контейнеров. 400-метровое судно, построенное в 2015 году в Южной Корее, ходит под флагом Панамы и принадлежит швейцарской компании Mediterranean Shipping Company (MSC).

Ранее на судне для перевозки автомобилей, которое следовало из Японии на Гавайские острова, произошел пожар.

Напомним, несколькими днями ранее на танкере у берегов Кипра произошел взрыв, пострадали двое моряков.

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Источник: korrespondent.net