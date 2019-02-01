ЧП в Магнитогорске: число погибших достигло 27 человек

Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в российском Магнитогорске достигло 27 человек, из которых трое детей, 14 женщин и десять мужчин. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области РФ сообщает в среду, 2 января, РБК.

Известно, что в результате обрушения пострадали пять человек, в том числе 11-месячный младенец. Сейчас все раненые находятся в медучреждениях, их жизни ничто не угрожает. Одного из пострадавших выписали из больницы 2 января.

Как сообщается, на данный момент опознано 21 человека из тех, кого спасатели извлекли из-под завалов. Продолжается поиск еще 14 жильцов, пропавших без вести.

Указано также, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В Челябинской области 2 января объявлен траур.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома.

По предварительным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

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Источник: korrespondent.net