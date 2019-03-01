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03. 01. 2019

В Стамбуле обрушилось здание, есть пострадавшие

В Турции в историческом районе Стамбула Едикуле обрушилось здание, в котором до этого произошел пожар. В результате инцидента пострадали, по меньшей мере, три человека, сообщает в среду, 2 января, издание Haber.

Указано, что здание, которое утром было повреждено огнем, рухнуло с большим шумом. На месте происшествия работали сотрудники полиции, медики и пожарная охрана.

Как сообщает издание, очевидцы по соседству утверждали, что под завалами могут находиться люди. Затем пожарная команда приступила к детальному осмотру обломков. Вскоре из-под завалов достали трех пострадавших.

На данный момент о состоянии травмированных не сообщается.

Ранее в российском Магнитогорске произошел взрыв, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома.

По последним данным, число погибших возросло до 31 человека.

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Источник: korrespondent.net

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