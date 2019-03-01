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03. 01. 2019

Трамп назвал причину распада СССР

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Афганистане послужила причиной распада СССР. С таким утверждением он выступил в среду, 2 января, во время заседания в Белом доме, которое транслировали американские телеканалы.
 
"Раньше Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, поскольку они обанкротились, сражаясь в Афганистане", − отметил Трамп.
 
Американский лидер добавил, что Советский Союз был прав, начиная афганскую кампанию, так как талибы представляли террористическую угрозу.
 
Он также подчеркнул, что США "тратят миллиарды и миллиарды долларов" на Афганистан, где должны воевать соседи этой республики − Пакистан, Россия и Индия в частности.
 

Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."

Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan. Via Fox. pic.twitter.com/oE0fuDLXyz

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) January 2, 2019
 
 
Путин назвал распад СССР "огромной трагедией ХХ века"
 
Ранее афганский посол в России ​заявил, что Кабул рассчитывает получить извинения Москвы за ввод советских войск в Афганистан.

Напомним, СССР ввел войска в Афганистан в 1979 году. Последние подразделения советских войск покинули территорию страны через десять лет.

Советский Союз прекратил существование в 1991 году.

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Источник: korrespondent.net

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