Трамп назвал причину распада СССР

Американский лидер добавил, что Советский Союз был прав, начиная афганскую кампанию, так как талибы представляли террористическую угрозу.

Он также подчеркнул, что США "тратят миллиарды и миллиарды долларов" на Афганистан, где должны воевать соседи этой республики − Пакистан, Россия и Индия в частности.

Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."



Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan. Via Fox. pic.twitter.com/oE0fuDLXyz — Kyle Griffin (@kylegriffin1) January 2, 2019

Путин назвал распад СССР "огромной трагедией ХХ века"