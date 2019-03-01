ЧП в Магнитогорске: неизвестна судьба восьми человек

Спасатели обнаружили тело еще одного мужчины, который погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом в четверг, 3 января, сообщило агентство Интерфакс.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что общее число погибших достигло 33 человек. Судьба еще восьми человек остается неизвестной.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома.

По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв бытового газа. Среди погибших шестеро детей.

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Источник: korrespondent.net