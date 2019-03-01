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03. 01. 2019

В Северном море ищут контейнеры, упавшие с борта судна Zoe

 
Компания MSC, которая является владельцем судна Zoe, заявила, что начинает поиск контейнеров, потерянных в Северном море и очистку побережья. 
 
Напомним, 2 января контейнеровоз Zoe попал в шторм на пути из голландского Антверпена в немецкий порт Бремерхафен и потерял в Северном море 270 контейнеров, в том числе с опасным грузом.
 
Отмечается, что MSC воспринимает инцидент очень серьезно и анализирует его причины. В компании подчеркнули, что во время инцидента грузовое судно столкнулось со сложными погодными условиями.
 
"Некоторые контейнеры локализованы, шесть из них в немецких водах. По данным судоходной компании MSC, Zoe потерял в Северном море до 270 контейнеров. На текущий момент известно, что за бортом оказался один контейнер с опасным грузом", − сообщили в немецком управлении по чрезвычайным ситуациям на море.
 
В Черном море грузовое судно село на мель из-за шторма
 
Ранее сообщалось, что в Канаде две огромные баржи сорвались с якоря и повредили несколько объектов в порту города Ванкувер.

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Источник: korrespondent.net

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